رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

روما-سانا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحترام القانون الدولي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن ميشيل قوله في تصريح للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما اليوم: إن “وقف إطلاق النار مهم، وإنه من المهم للغاية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وشدد ميشيل على أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم الإنساني لشعب غزة”، وقال: “نلح مع دول أخرى على الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع عدد الضحايا إلى 33545 شهيداً، و 76094 جريحاً وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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