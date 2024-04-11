الوزير المنجد: فتح منافذ السورية للتجارة لمنتجات المشاريع الصغيرة في السويداء

السويداء-سانا

أكد لؤي المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء حواري مع الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بالسويداء على استمرار التنسيق والعمل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتأدية العمل الخيري بأفضل الطرق.

واستمع الوزير المنجد خلال اللقاء الذي عقد في صالة الاجتماعات بالمحافظة إلى الصعوبات والاحتياجات التي تواجه عمل الجمعيات مؤكداً أن كل ما طرح سيتم العمل على تنفيذه وفق الإمكانيات وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بما يساهم في إيجاد الحلول المناسبة.

وأشار المنجد في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت حواراً معمقاً مع كل شرائح المجتمع ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع الاجتماعي والوصول بطريقة صحيحة للمستفيدين ورفع كفاءة الخدمة للمحتاجين، مبيناً أن عدد المؤسسات الخيرية غير الحكومية في السويداء هو الأعلى في البلاد قياساً بعدد سكان المحافظة.

وشدّد الوزير على أهمية خلق حالة من التشاركية بين الوزارات المعنية ومسح الاحتياج المحلي وتوحيد الجهود لمخاطبة المنظمات الدولية بشكل علمي ودقيق، معلناً عن الاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يهدف إلى عرض منتجات المشاريع الصغيرة في منافذ السورية للتجارة مجاناً.

بدوره محافظ السويداء بسام بارسيك قدم عرضاً مفصلاً عن العمل الخيري المتميز في المحافظة وخاصة ضمن حملة تشارك بالخير لشهر رمضان ضمن تطبيق رقمي يراعي الوصول إلى الشريحة الأكثر هشاشة، مشيراً إلى خطة المحافظة في إنجاز الخارطة التنموية، وإنشاء منافذ تسويقية دائمة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى توسيع المشاريع الاستثمارية للجمعيات، لزيادة الإنفاق على الأعمال الخيرية.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل سامر أبو حصاص لفت إلى أن اجتماع اليوم تناول تنظيم وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية بالمحافظة سواء من خلال التمويل بالمشاركات مع المنظمات الدولية أو تقديم الخدمات للمشاريع التنموية والمشاريع متناهية الصغر.

وفي ختام زيارته للمحافظة زار الوزير المنجد جمعية الرعاية الاجتماعية وقضى وقتاً مع النزلاء ووزعت عليهم الهدايا.

طلعت الحسين

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