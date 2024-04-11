اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات بطولة المحافظة بلعبة الشطرنج للفئات العمرية تحت (6 و8 و10 و12) عاماً، التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول لفئة تحت 12 عاماً للذكور ميلاد أبو فخر تلاه حيدرة أبو حسون، وللإناث تمارة أبو حسون أعقبتها ميس غرز الدين ولفئة تحت 10 أعوام للذكورمحمد العقباني، ثم رام زهر الدين، وللإناث ندى جربوع وثانياً نور جربوع، ولتحت 8 سنوات للذكور سيف العفيف، ثم إبراهيم الكفيري، وللإناث مرح جمول أعقبتها غنى السيد، ولتحت 6 سنوات للذكور بحر أبو حسون تلاه عبد اللطيف الشيباني.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة التي استمرت لمدة يومين شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية، وجاءت بهدف اكتشاف المواهب وانتقاء منتخب المحافظة تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

عمر الطويل

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