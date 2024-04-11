الدفاع الروسية: استهداف منشآت الوقود والطاقة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم توجيه ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت مجمع الوقود والطاقة في أوكرانيا، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقالت الوزارة في بيان لها حول سير العملية العسكرية الخاصة: إنه “ورداً على محاولات سلطات كييف إلحاق أضرار بقطاع الطاقة الروسي تم استهداف منشآت الوقود والطاقة في عدد من المناطق الأوكرانية، لتعطيل عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، وعرقلة إمدادات الوقود لوحداتها العسكرية وعمليات نقل الاحتياطيات إلى مناطق القتال”.

وأوضح البيان أن الخسائر الأوكرانية على محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية وصلت إلى 970 عسكرياً، إضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية وأسلحة الطيران، واستهداف مواقع الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 112 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 266 طائرة دون طيار، واعترضت أربعة صواريخ تكتيكية من نظامي (هيمارس وأوروغان)، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز (جدام) أمريكية الصنع.

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