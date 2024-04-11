القوات الروسية تستهدف عصب الطاقة الأوكراني بضربات مركزة

موسكو-سانا

أفاد المنسق السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف بضربات مركزة منشآت الطاقة ومواقع للقوات العسكرية الأوكرانية.

وقال ليبيديف لوكالة سبوتنيك: إن قصفاً روسياً أوقع انفجاراً قوياً على مشارف مقاطعة جيتومير الأوكرانية، كما استهدف هجوم آخر محطة تريبيليا للطاقة الحرارية بالقرب من كييف.

وأشار ليبيديف إلى أن الجيش الروسي قصف الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه مصيباً تشكيلات القوات الأوكرانية، التي كان من المخطط نقلها إلى بلدة رابوتينو، كما تم قصف منشأة طاقة في المقاطعة إضافة إلى محطة السكك الحديدية في خيرسون.

وأوضح أن قصفاً أصاب القوات الأوكرانية في ثكنة بضواحي لفوف، كما تعرضت مدينة ستري في المقاطعة لهجوم روسي بخمسة صواريخ، أصاب أحدها محطة الطاقة الحرارية في المدينة.

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