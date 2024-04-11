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مكافحة 50 دونم قمح مصابة بحشرة السونة في ريف درعا

2024-04-11

درعا-سانا

تتابع الكوادر الفنية بمديرية زراعة درعا عمليات التحري عن آفات القمح في كل المناطق الزراعية بالمحافظة.

وبين رئيس دائرة الوقاية في المديرية المهندس حسن الصمادي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الكشف عن حشرة السونة أظهرت إصابة طفيفة في أحد حقول القمح بمنطقة نوى، مشيراً إلى أن مساحة حقل القمح المصاب بلغت 50 دونماً، تمت مكافحتها بشكل فوري، كونها تجاوزت العتبة الاقتصادية.

ودعا الصمادي الفلاحين إلى مراقبة حقولهم، وإبلاغ أقرب وحدة إرشادية في حال ملاحظة أي إصابة، مؤكداً أن مواد المكافحة متوافرة بشكل مجاني في كافة دوائر الزراعة بالمحافظة.

قاسم المقداد

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