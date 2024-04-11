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مدفيديف: تصريحات بايدن حول أوكرانيا تحمل الكثير من الشر

2024-04-11

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن نتيجة نزاع أوكرانيا تعتمد على قرار الكونغرس بدعم كييف، بأنه يحمل الكثير من الشر ويظهر تعطشاً للمزيد من الموت والدمار.

وأضاف مدفيديف عبر تلغرام: إن هذا التصريح لبايدن “يذكرنا بحالة هذا الرجل العجوز العقلية وفساد ابنه ومصالح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وتأثير الدولة العميقة”، لافتاً إلى أنه يدعو بكل وضوح إلى المزيد من القتل وزيادة عدد الضحايا.

وأشار مدفيديف إلى أن التخلص من شرور الإدارة الأمريكية هو الأفضل للعالم في ظل السياسات التي تتبعها لنشر الفوضى.

وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في تشرين الأول 2023 تمويلاً إضافياً للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 ملياراً منها لمساعدة أوكرانيا وهو ما عرقله النواب الجمهوريون حتى الآن.

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