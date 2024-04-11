مصرع 17 شخصاً وإصابة 41 جراء حادث مروري مروع في باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي 17 شخصاً مصرعهم وجرح 41 آخرون جراء حادث مروري مروع جنوب غرب باكستان.

وقال مسؤولون باكستانيون لوكالة فرانس برس: إن شاحنة تقل عشرات الأشخاص كانت تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف، وسقطت في منطقة جبلية بإقليم حَب في ولاية بلوشستان.

ولفت المسؤولون إلى أن السائق قفز من السيارة ونجا من الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتحصد الحوادث المرورية الكثير من الضحايا في باكستان بسبب عدم التزام الكثير من السائقين بقوانين السير والقيادة بشكل متهور.

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