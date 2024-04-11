أنطونوف: تصريحات البنتاغون حول إلحاق هزيمة بروسيا تعني المزيد من التصعيد

موسكو-سانا

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” حول إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا تحمل إنذاراً بمزيد من التصعيد.

ونقلت سبوتنيك عن أنطونوف قوله: “إن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى التخلي عن التصريحات غير المسؤولة التي تنطوي على مخاطر تصعيد لا يمكن التنبؤ به”، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين يشجعون نظام كييف على ارتكاب جرائم وأخطاء جديدة.

وأضاف أنطونوف: إن “الانتصارات القوية للقوات الروسية على الجبهة تؤكد أن الأمريكيين خسروا في الحرب حتى آخر أوكراني، وفشلوا في محاولة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا”.

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