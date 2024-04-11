احتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع البريطانية ضد استمرار بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي

لندن-سانا

نظم ناشطون بريطانيون احتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع البريطانية في العاصمة لندن رفضاً لاستمرار الحكومة في تمويل بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حركة “مطالب الشباب” التي ساهمت في تنظيم الاحتجاج قولها: إن ناشطين مشاركين أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء، موضحة أن الشباب البريطانيين “لن يقبلوا بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح بريطانيا بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل”.

واعتقلت الشرطة البريطانية 5 من المحتجين، وذلك بعد ساعات فقط من توجيهها اتهامات لثلاثة أشخاص لتنظيمهم احتجاجاً مؤيداً لفلسطين أمام منزل زعيم “حزب العمال” المعارض كير ستارمر في لندن.

وتشهد بريطانيا منذ أشهر احتجاجات واسعة ضد سياسة حكومتها الداعمة للكيان الإسرائيلي ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

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