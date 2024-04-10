عرض مسرحي كوميدي على مسرح دار الثقافة بدرعا

درعا-سانا

قدمت فرقة العرين للفنون المسرحية وضمن تظاهرة فرح الطفولة عرضاً مسرحياً كوميدياً هادفاً بعنوان (سنجوب المحبوب وثعلوب المغلوب) من إخراج عبد الله الحسن بدار الثقافة بدرعا.

وتدور أحداث المسرحية حول الصراع الأزلي بين قوة الخير وقوة الشر، والتصادم بينهما من خلال شخصية سنجوب التي تمثل الخير وشخصية ثعلوب التي تمثل الشر ويعمل ضد قيم الحياة البسيطة والجميلة والتي تتجسد على أرض الواقع مع حيوانات الغابة.

وذكر الحسن في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من العمل إيصال رسائل أخذت من الأمثال السائدة مثل (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها) و(حبل الكذب قصير) وهي محاولات بائسة لشخصية ثعلوب للنيل من سنجوب من خلال تدبير المكائد له.

وأعرب محمد مطلق الذي لعب دور سنجوب عن سعادته بالمشاركة بهذا العمل الذي حمل الكثير من الرمزية رغم بساطة الفكرة التي اعتمدت عليها المسرحية، لافتاً إلى أهمية مسرح الطفل والجهود التي تبذل من قبل مديرية الثقافة بدرعا والتي تحرص دائماً على ربط الطفل بالمسرح من خلال عروض مجانية تعود بالفائدة والمتعة والتعلم لهم.

وبين مطلق أن أداء دور الشخصية الشريرة ليس بالأمر السهل لأنها تتطلب جهداً كبيراً من الممثل وخاصة أن الأطفال لديهم خوف ورهبة من الشخصيات الشريرة ولكن حبهم للاطلاع والفضول يدفعهم للتفاعل معها أكثر.

وفي نهاية العرض قام مخرج العمل بإشراك جمهوره من الأطفال في أجواء العرض المسرحي التفاعلية مع الشخصيات الرئيسية في جو يسوده الفرح والسعادة.

ليلى حسين

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