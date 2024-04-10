الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وتدمير مدافع وورشات للطائرات والزوارق المسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 955 جندياً أوكرانياً ودمرت مدافع وورشات للطائرات والزوارق المسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا …

على محور كوبيانسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 20 جندياً وحوالي 65 جندياً على محور خيرسون.

وصدت القوات الروسية على محور دونيتسك أربع هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 360 جندياً.

وعلى محور أفدييفكا صدت 11 هجوماً فيما خسر العدو حوالي 395 جندياً.

وعلى محور جنوب دونيتسك صدت هجومين مضادين وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بلغت 115 جندياً أوكرانياً.

وحسب التقرير دمر الجيش الروسي قاعدة لتخزين الأسلحة والذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية تضم 32 مدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز “دي- 20” وورشتين لتجميع الطائرات دون طيار ومنشأة لإعداد وإطلاق الزوارق المسيرة كما تمت إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 128 منطقة.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 172 طائرة أوكرانية دون طيار و3 قنابل جوية موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع وقذيفتين من راجمتي الصواريخ هيمارس وأوراغان.

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