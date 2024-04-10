من زيارة العماد عباس للمقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر في المنطقة الساحلية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفراء وشخصيات سياسية ودينية في روسيا تدين الإرهاب الإسرائيلي في المنطقة
2024-04-08
الوزير الأول الموريتاني يبحث مع السفير السوري تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين
2024-04-08
افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق
2024-04-08
مستشرق روسي: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة
2024-04-07
عبد اللهيان: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق كان بصواريخ أمريكية
2024-04-07
المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين
2024-04-07
ضمن مبادرة (شهر سورية في تشيلي)… صلاة لأجل السلام والاستقرار في سورية
2024-04-07
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وأمطار خفيفة على بعض المناطق
2024-04-10
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يزور المقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر
2024-04-10
هطولات مطرية في معظم المناطق أعلاها 58 مم في عين العرب بريف حلب
2024-04-10
طقس اليوم: الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة
2024-04-10
حفل إفطار لطلاب مدارس دار الأمان لأبناء الشهداء في طرطوس
2024-04-09
22 ألف أسرة مستفيدة في ختام حملة تشارك بالخير بحمص
2024-04-09
طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر
2024-04-09
رياضة
تعادل بين الريال والسيتي والآرسنال والبايرن
2024-04-09
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 عاماً
2024-04-09
يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا
2024-04-07
شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي
2024-04-07
توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست
2024-04-07
مانشستر يونايتد يحبط ليفربول ويثبت صدارة أرسنال للدوري الإنكليزي
2024-04-07
أرسنال يستعيد صدارة الدوري الانكليزي بفوزه على برايتون
2024-04-06
اقتصاد
القضاء الروسي يفرض غرامة مالية على شركة غوغل
2024-04-10
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-10
لأول مرة… الروبل العملة الرئيسية في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا
2024-04-09
تأمين فرص عمل لذوي الإعاقة ولمعيليهم ضمن برنامج دعم تنموي بالسويداء
2024-04-09
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-09
الذهب يرتفع من جديد في السوق المحلية 3 آلاف ليرة
2024-04-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار
2024-04-06
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الشريط الإخباري
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يزور المقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر
الرئيس الأسد والرئيس العراقي ورئيس وزراء العراق يتبادلون التهنئة بحلول عيد الفطر
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع التقوى بدمشق
الرئيس الأسد يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد
الرئيس الأسد يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث جائزة تقديرية تسمى “جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء”
الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس
الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية
من زيارة العماد عباس للمقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر في المنطقة الساحلية
2024-04-10
بتوجيه من الرئيس الأسد
2024-04-10
malek
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الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وأمطار خفيفة على بعض المناطق
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بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يزور المقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر
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