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من زيارة العماد عباس للمقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر في المنطقة الساحلية

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بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يزور المقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش بمناسبة عيد الفطر

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