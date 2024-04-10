الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وأمطار خفيفة على بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والجنوبية والجزيرة والقلمون، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة على تلك المناطق.

وليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المنطقة الوسطى مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم-سا أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 22 / 11 المنطقة الجنوبية 22 / 11 المرتفعات الجبلية 14 / 5 المنطقة الوسطى 20 /8 المنطقة الساحلية 21 / 14 المنطقة الشمالية 22 / 10 منطقة الجزيرة 21 / 9 المنطقة الشرقية 25 / 13 منطقة البادية 23 /11

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