العيد مع سعيد … فقرات كرنفالية تفتتح فعاليات تظاهرة فرح الطفولة بحمص

حمص-سانا

افتتحت اليوم أولى فعاليات تظاهرة فرح الطفولة على مسرح دار الثقافة بحمص والتي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في مختلف المحافظات السورية بفقرات كرنفالية بعنوان “العيد مع سعيد”.

وحملت الفقرات الفرح والمتعة والفائدة، حيث تنوعت بين عروض لشخصيات كرتونية وألعاب خفة مسابقات وأغاني العيد تفاعل معها الأطفال بشكل جميل.

مدير فرقة “هابي ماجيك” قال في تصريح لمراسلة سانا: إن الفقرات الكرنفالية تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال خلال فترة عيد الفطر السعيد وتبرز فيها إلى جانب الكوميديا والضحك مجموعة من القيم المهمة.

مديرة المكتب الإعلامي بمديرية ثقافة حمص “قمر شربك” أشارت إلى أهمية تظاهرة فرح الطفولة التي تنظمها مديرية المسارح والموسيقا في كل عام خلال فترة الأعياد ودورها في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال وذويهم.

لارا أحمد

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