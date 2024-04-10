كان ياما كان… يفتتح تظاهرة فرح الطفولة على مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

بالعرض المسرحي “كان ياما كان” تأليف وإخراج رغداء جديد افتتحت اليوم على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية فعاليات تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة في كل المحافظات تزامناً مع عطلة عيد الفطر.

وتتضمن التظاهرة التي باتت تقليداً سنوياً يستقطب الأطفال ويقدم لهم مساحة فنية ترفيهية عرضين مسرحيين على مدى ثلاثة أيام.

عرض الافتتاح الذي قدمه مركز فنون الأداء تمكن عبر 18 طفلاً وطفلة اعتلوا خشبة المسرح من أن يخاطب جمهور الأطفال بلغة أقرب إليهم من خلال أداء جميل وعفوي، واستحضار شخوص العديد من الحكايات التي رسخت في ذاكرة الأطفال وتوظيفها ضمن حكاية ومغزى جديد.

مخرجة ومؤلفة العرض رغداء جديد نوهت بأهمية التظاهرة التي تسهم في تعريف الطفل بالمسرح وتقريبه إليه، متمنية أن تحمل التظاهرة عروضاً أكثر ليستطيع الطفل أن يتعرف من خلالها على مختلف أنواع المسرح.

ولفتت جديد إلى دور المسرح وأهميته في بناء شخصية الطفل وقدرته على تنمية خياله وزيادة تركيزه وإكسابه قوة الشخصية والحضور مع تشديدها على ضرورة عدم الاستسهال في تناول المواضيع وطرق العرض المسرحي وعدم التعامل مع الطفل بخفة بل احترام ذكائه وقدرته على الفهم.

وضمن التظاهرة تستضيف خشبة دار الأسد غداً عند الواحدة ظهراً العرض المسرحي إنسان أنا إنسان للمخرج وسام أبو حسين.

فاطمة ناصر

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