العرض المسرحي (حكاية) على خشبة ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

خصص المسرح القومي في محافظة الحسكة العرض المسرحي الجديد (حكاية) لعرضه خلال أيام عيد الفطر على خشبة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، وذلك في إطار فعالية “تظاهرة فرح الطفولة” التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في مختلف المحافظات السورية.

العرض الجديد يأتي في إطار حرص المسرح القومي في محافظة الحسكة على تقديم عروض مخصصة للأطفال تمزج بين المتعة والفائدة، فقيم الخير والمحبة والتفكير الإيجابي ونبذ الخلاف والصفات السلبية حاضرة في العمل الذي لا يخلو من الفكاهة الطريفة المحببة للأطفال والمرافقة للأغاني والموسيقا.

مخرج العمل عبد الله حسن بين في تصريح لمراسل سانا أن العمل يجسد شخصياته عدد من الممثلين المحترفين من المسرح القومي، إضافة إلى عدد من الممثلين الشباب الهواة وهو يحث على زراعة قيم الخير والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال مع توظيف اللغة العربية الفصحى المبسطة بهدف غرس محبتها في نفوسهم، أما في العرض فقد تم استخدام أسلوب شد انتباه الطفل عبر التركيز على الحالة البصرية المشهدية التي تلعب دوراً كبيراً في جذبه.

وأشار حسن إلى أنه تم استكمال العرض بعناصر الحركة والحيوية والرشاقة والإيقاع من خلال الإمتاع البصري والجمالي وحالة التفاعل المسرحي ما بين الممثلين والأطفال الحضور، ما أضفى حيوية على العرض وحقق الانسجام والتناغم في الأداء.

وجسد العرض كل من الممثلين فيصل الحميد وإبراهيم الدوخي وأنس زعيتر وعدي يوسف وأكرم زعيتر وسلاف عزو ورشا سليمان، فيما أشرف على العمل المخرج إسماعيل خلف.

نزار حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency