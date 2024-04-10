مقتل ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 17 آخرين قبالة السواحل اليونانية

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم مقتل ثلاثة مهاجرين، وإنقاذ 17 آخرين قبالة سواحل جزيرة خيوس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خفر السواحل قوله في بيان: “عثر على جثث ثلاثة مهاجرين على الأقل شمال غرب الجزيرة، وتم إنقاذ 17 مهاجراً بينهم ثمانية قاصرون”.

وبحسب البيان، تم إرسال وحدات من الشرطة وعناصر الإطفاء لإنقاذ الناجين والمساعدة في البحث عن مفقودين.

يذكر أنه خلال العام الماضي قضى أو فقد 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، بينما واجه 471 شخصاً المصير نفسه منذ كانون الثاني الماضي.

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