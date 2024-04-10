القضاء الروسي يفرض غرامة مالية على شركة غوغل

موسكو-سانا

فرض القضاء الروسي غرامة مالية على شركة غوغل الأمريكية لرفضها إزالة محتوى مزيف حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر موقع RT أن محكمة مدينة موسكو وافقت اليوم على فرض غرامة ثالثة بقيمة 4.6 مليارات روبل، أي حوالي 49 مليون دولار على شركة غوغل.

بدوره قال ممثل المحكمة: إنه تم رفض طلب استئناف تقدمت به غوغل ضد قرار محكمة أدينت بموجبه الشركة لارتكابها جريمة إدارية.

وتعد هذه الغرامة الثالثة التي تفرض على غوغل في روسيا بسبب جرائم إدارية، ففي العام 2021 فرضت غرامة بقيمة 7.2 مليارات روبل، وبعد ذلك فرضت غرامة بقيمة 21.7 مليار روبل.

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