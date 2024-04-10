الجيش الروسي يدمّر أحدث منظومات الدفاع الجوي لنظام كييف

موسكو-سانا

دمر الجيش الروسي منظومة إيريس تي للدفاع الجوي والتي تعد أحدث وأغلى المنظومات المسلمة للنظام الأوكراني.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن إحدى الغارات التي نفذها الجيش الروسي في منطقة أوديسا أسفرت عن تدمير منصتين صاروخيتين للدفاع الجوي من طراز “ايريس تي ” وعربة واحدة في منطقة المطار.

يذكر أن منظومة “ايريس تي” ألمانية الصنع قصيرة أو متوسطة المدى وتعد إحدى أحدث وأغلى منظومات الدفاع الجوي المسلمة لأوكرانيا وبطارية واحدة منها تتكون من 3 منصات لإطلاق الصواريخ، وتحمل كل منصة 8 صواريخ وتستطيع التصدي لصواريخ “جو-أرض” والصواريخ المجنحة.

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