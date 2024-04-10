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طقس اليوم: الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة

2024-04-10

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً، وخاصة في فترة بعد الظهر محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة أحياناً، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

غداً.. يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الأربعاءالخميسالجمعة
دمشق20 / 1022 / 1023 / 11
القنيطرة17/ 819   / 920  / 9
درعا21 / 1022 / 1023 / 11
السويداء18 / 919 / 920 / 10
حمص17 / 818 / 919 / 9
حماة18 / 819 / 920 / 9
الحسكة17 / 720 / 821 / 9
اللاذقية20 / 1621 / 1521 / 16
طرطوس21 / 1622 / 1522 /16
حلب14 / 1016 / 917 / 10
إدلب16 / 917 / 818 / 9
دير الزور24 / 1524 / 1425 / 15
الرقة20 / 1322 / 1222 / 13

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