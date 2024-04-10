إجلاء آلاف الأشخاص جراء الفيضانات في مدينة أورينبورغ الروسية

موسكو-سانا

أجلت السلطات الروسية آلاف الأشخاص من منازلهم جراء الفيضانات في مدينة أورينبورغ.

ونقلت تاس عن الحكومة الإقليمية في المدينة قولها في بيان: إن عدد المنازل التي غمرتها الفيضانات في المنطقة ارتفع إلى 12800 منزل، وتم إجلاء أكثر من 7700 شخص، بينهم 1707 أطفال.

وأوضحت أن منسوب مياه نهر الأورال في المدينة ارتفع خلال آخر 24 ساعة بمقدار 81 سم ليصل إلى 978 سم، بعد ما تجاوز مستوى الخطر البالغ 930 سم مساء الثلاثاء.

ونجمت الفيضانات وحالة الطوارىء المرافقة عن انهيار أجزاء من سد على نهر الأورال في مدينة أورسك يوم الجمعة الماضي، فغمرت المياه جزءاً من المدينة.

لكن السلطات في أورسك أعلنت أن ذروة الفيضان فيها تم تجاوزها بعدما انخفض منسوب المياه في نهر الأورال بمقدار 24 سم ليصل إلى 904 سم، وهو مستوى لا يزال فوق علامة الخطر.

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