تعادل بين الريال والسيتي والآرسنال والبايرن

مدريد-سانا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقل الميرنغي “سانتياغو برنابيو”.

سجل لريال مدريد روبن دياز رودريجو وفيدي فالفيردي بالدقائق 12، 14، و79، بينما سجل لمانشستر سيتي، برناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول بالدقائق 2 و66 و71 ومن المقرر إقامة لقاء الإياب يوم الأربعاء الـ 17 من نيسان الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب “الاتحاد”.

من جهته تعادل بايرن ميونيخ أمام مضيفه آرسنال بهدفين لكل منهما في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل للآرسنال في الدقيقة 12 يوكايو ساكا ولياندرو تروسارد عند الدقيقة 76 وسجل للبايرن سيرجي جنابري في الدقيقة 18 وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 32 ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب في الـ 17 من نيسان الجاري على أرض بايرن.

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