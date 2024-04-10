روسيا: قوات كييف استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك

موسكو-سانا

ذكرت القوات الأمنية الروسية أن قوات نظام كييف استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وكالة نوفوستي: “أنه من المتوقع أن تكون الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها القوات الأوكرانية هي الفوسفور الأبيض”.

وقال خبير أرسلت إليه العينة: “إن القوات الروسية عثرت على إحدى القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على المادة السامة” مشيراً إلى أنها تحتوي على غاز يهيج الأغشية المخاطية للإنسان ومن المرجح أن يكون الفوسفور الأبيض القاتل.

ونشرت القوات الأمنية الروسية مشاهد لإحدى القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على المادة السامة حيث تم تسجيل استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة كليشيفكا القريبة من مدينة أرتيوموفسك عبر إسقاط الطائرات المسيّرة الأوكرانية لتلك القوارير.

وفي سياق آخر حذر مدير محطة زابوروجيه الكهروذرية يوري تشيرنيشوك، من وقوع كارثة نووية عقب قصف القوات الأوكرانية للمحطة.

وقال تشيرنيشوك “على مدى الأيام الخمسة الماضية، تعرضت المحطة النووية لهجوم بمسيرات تابعة للقوات الأوكرانية، وهناك تهديد مباشر لسلامتها، ونحن على بعد خطوة واحدة من كارثة نووية محتملة”.

ودعا تشيرنيشوك الدول الأوروبية إلى الرد الفوري على التهديدات المباشرة لسلامة المحطة والى وقف القصف الاوكراني فوراً.

وكانت القوات الأوكرانية هاجمت الأحد الماضي، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجية للطاقة النووية، كما تم استهداف أراضي المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية.

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