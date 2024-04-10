استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف الاحتلال مخيم النصيرات

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين جلهم أطفال ونساء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33360 شهيداً و75993 جريحاً، في حين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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