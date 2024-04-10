حفل إفطار لطلاب مدارس دار الأمان لأبناء الشهداء في طرطوس

طرطوس-سانا

أقامت الأمانة السورية للتنمية ومديرية الأوقاف بمحافظة طرطوس حفل إفطار لطلاب مدارس دار الأمان لأبناء الشهداء وذلك في صالة المدينة القديمة على الكورنيش البحري.

مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد لفت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحفل هو تتويج لجهود العمل الخيري الكثيف الذي ساد خلال شهر رمضان المبارك بمبادرات التكافل الاجتماعي التي كان لها طابعاً شعبياً بالدرجة الأولى وتضافرت فيها الجهود مع الجمعيات والمؤسسات ليكون شهر رمضان خيراً على الجميع ولتعم الفرحة والسرور في القلوب مع قدوم عيد الفطر السعيد.

وعبر عدد من الطلاب عن سعادتهم بهذه اللمة الجميلة التي تجمعهم سنوياً كما مقاعد الدراسة في مدارس دار الأمان لتكون الألفة والمحبة والجد والاجتهاد عنوان لقائهم الدائم وفق كل من زهير يونس ودلع سليمان وعلي خضور وخضر دوميط معتبرين أن الرعاية والاهتمام التي تقدم لهم هي دليل عرفان وتقدير لعظمة ومكانة الشهادة والشهداء مؤكدين استمرارهم بمسيرة العلم والتفوق لإكمال رسالة آبائهم الذين كانوا منارة وقدوة على دروب التضحية والفداء وحب الوطن.

تخللت الفعالية فقرات إنشاد ديني ومولويات حضرها محافظ طرطوس فراس الحامد وأمين الفرع لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وقائد شرطة المحافظة العميد ياسر عبد الرحمن وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي.

فاطمة حسين

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