رئيسي: دعم المقاومة الفلسطينية واجب شرعي وأخلاقي

طهران-سانا

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن دعم المقاومة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة واجب شرعي وإنساني وأخلاقي للإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن رئيسي قوله في رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: “إن دعم المقاومة الفلسطينية اليوم ولا سيما الذين هم في الخطوط الأمامية لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة ليس واجبا دينيا على المسلمين فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي للإنسانية”، داعياً إلى توظيف جميع الإمكانات المتاحة والممكنة للدفاع عن المظلومين في فلسطين واتخاذ خطوات فعالة وعملية لوقف جرائم الصهاينة والحد من معاناة الشعب الفلسطيني المضطهد.

وأعرب رئيسي عن أمله في أن يكون النصر حليفا لجميع مسلمي العالم وخاصة الشعب المظلوم في غزة وفلسطين الذي لا يزال هدفا للظلم والعنف من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

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