روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف

نيويورك-سانا

طلبت روسيا اليوم عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن يوم الجمعة القادم بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى نظام كييف.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله: “طلبنا عقد اجتماع منفصل حول توريد الأسلحة الغربية لنظام كييف في الـ 12 من نيسان الجاري”، مشيراً إلى أن نهاية الأسبوع الحالي في مجلس الأمن ستكون مرة أخرى أوكرانية.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد أمس أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يتحملون مسؤولية تصرفات أوكرانيا المتهورة وعلى المجتمع الدولي إدانة هجمات محطة زابوروجيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency