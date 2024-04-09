ماو نينغ: روسيا والصين تلتزمان بعلاقات حسن الجوار وتعمقان التنسيق الاستراتيجي الشامل

بكين-سانا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: “إن الصين وروسيا التزمتا بعلاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة وعمقتا التنسيق الاستراتيجي الشامل وصياغة نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى يهم الاستقرار الاستراتيجي العالمي والتعاون”.

وأعربت المتحدثة في مؤتمر صحفي اليوم عن استعداد الصين للعمل مع روسيا واتباع التفاهمات المشتركة والاستفادة الكاملة من آليات التبادل رفيعة المستوى بينهما ومواصلة ربط خطط التنمية بين البلدين ودفع التعاون العملي في مختلف المجالات.

وأوضحت أن رئاسة روسيا لمجموعة البريكس والصين لمنظمة شانغهاي للتعاون هذا العام توفر فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي في المنصات المتعددة الأطراف وممارسة التعددية الحقيقية وجعل نظام الحوكمة العالمي أكثر إنصافا ومعقولية والتحرك نحو عالم متساو ومنظم ومتعدد الأقطاب، لافتة إلى أن “الجانبين يعملان من أجل ديمقراطية أكبر في العلاقات الدولية ويتعين عليهما معارضة جميع التحركات الأحادية والهيمنة وجعل العالم مكاناً أكثر سلماً وأمناً وأماناً وازدهاراً.

وبشأن أوكرانيا أعربت المتحدثة عن أملها بوقف مبكر لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بما يضمن المشاركة المتساوية لجميع الأطراف وإجراء مناقشات عادلة حول جميع خطط السلام المحتملة.

وحول تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا حول بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان قالت المتحدثة: “هذه التعليقات لا تستند إلى حقائق وترسم صورة خاطئة عن الواقع في المنطقة وتحتوي على بعض الاتهامات الكاذبة والتحريضية وتستنكر الصين ذلك بشدة وتعارضه”، مؤكدة أن “تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وهي شأن داخلي لا يقبل أي تدخل خارجي”.

وشددت على أن “الصين لديها إرادة ثابتة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها ولا ينبغي لأحد أن يقلل من شأنه ذلك أو يخطئ في تقديره”.

وأفادت بأن “بلادها لا تعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا طرفاً معنياً بشكل مباشر بقضية بحر الصين الجنوبي ولا ينبغي لها التدخل في جهود الأطراف المعنية لتسوية النزاعات من خلال التفاوض والتشاور”.

ودعت المتحدثة الولايات المتحدة إلى التفكير في سلوكها والتوقف عن تأجيج النيران وتشويه ومهاجمة العلاقات الروسية الصينية وإلقاء اللوم على الصين.

وبينت المتحدثة أن الصين قوة من أجل السلام العالمي ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي وتتمتع بأفضل سجل بين الدول الكبرى فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن.

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