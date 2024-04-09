22 ألف أسرة مستفيدة في ختام حملة تشارك بالخير بحمص

حمص-سانا

استفاد نحو 22 ألف أسرة في حمص مع ختام حملة تشارك بالخير التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح لمراسلة سانا ذكر وائل شيخ فتوح منظم مبادرة تشارك بالخير في محافظة حمص، أن أعداد وجبات الإفطار الرمضانية للمسجلين في عدد من الجمعيات التي ساهمت بالمبادرة في المحافظة بلغت 6 آلاف و680 وجبة إضافة لتنظيم 11 إفطاراً جماعياً وتوزيع نحو 279 مليون ليرة سورية، و 11 ألفا و 419 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجاً ومن ذوي الشهداء والجرحى والأيتام ونوه شيخ فتوح بأن الجمعيات الـ 17 المشاركة بالحملة في محافظة حمص تقوم بالتحضير حالياً لتتمة مبادرة تشارك بالخير، من خلال توزيع ألبسة العيد على الأطفال الأيتام والأكثر احتياجاً، كما تقوم بالتحضير لإقامة أنشطة ترفيهية بالعيد.

تمام الحسن

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