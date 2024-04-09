بنيران الاحتلال الإسرائيلي… شهيدان وعدد من الجرحى في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون خلال الساعات الأخيرة جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف أرضاً زراعية في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد شابة وإصابة آخرين وسط استمرار سلسلة غارات على عدة أماكن بالمدينة، فيما استمرت طواقم الدفاع المدني بالبحث عن جثامين شهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة في خان يونس.

كما استشهد شاب وجُرح آخرون برصاص قناصة الاحتلال قرب مفترق الشهداء في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، فيما نسفت قواته مربعاً سكنياً في المناطق الشرقية لدير البلح والمصدر والمغازي وسط القطاع، تزامناً مع استمرار طيرانه بشن الغارات في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33360 شهيداً و 75993 جريحاً.

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