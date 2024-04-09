باتروشيف: الغرب يستخدم البيئة الرقمية لمحاربة الدول المدافعة عن استقلالها

موسكو-سانا

اعتبر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تستخدم البيئة الرقمية بنشاط لمحاربة الدول التي تدافع عن استقلالها.

وقال باتروشيف في اجتماع للمجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي اليوم في موسكو “إن مجال تكنولوجيا المعلومات اليوم يكتسب بعداً اقتصادياً وعسكرياً وجيوسياسياً” لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة تمتلك موارد هائلة في مجال أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وتقنيات الإنترنت وتستخدمها بنشاط لغرض الهيمنة على الدول”.

وأضاف إن “الفضاء المعلوماتي أصبح ساحة مواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والدول التي تنتهج سياسة مستقلة وتسعى إلى تعزيز سيادتها من جهة ثانية” موضحاً أنه “نرى كيف يتم فرض ما يسمى بقواعد السلوك المسؤول للدول على المجتمع الدولي في البيئة الرقمية والتي تعود بالنفع على الأنغلوسكسونيين وأيضا يحدد من خلالها الغرب الدول التي تعتبر استبدادية وغير ديمقراطية”.

وشدد باتروشيف على أن روسيا تسعى باستمرار إلى تشكيل نظام دولي لأمن المعلومات يعتمد على الالتزام الصارم بمبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية” مبيناً أن “واشنطن تعتبر روسيا العدو الرئيسي لها وتحاول تدمير ثقافتها وقيمها التقليدية”.

وأكد باتروشيف أن الدول الغربية لا تريد أن ترى روسيا دولة قوية ومستقلة ولذلك تحاول بكل قوتها إلحاق هزيمة استراتيجية بها سواء في ساحة المعركة أو في مجالات أخرى.

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