لأول مرة… الروبل العملة الرئيسية في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا

موسكو-سانا

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم أن الروبل أصبح العملة الرئيسية في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا للمرة الأولى.

ونقل موقع “آر تي” عن البنك قوله إن حصة الروبل ارتفعت في مدفوعات الصادرات الروسية في شهر شباط الماضي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 41.6 بالمئة، كما ارتفعت حصة العملة الروسية في مدفوعات الواردات إلى مستوى قياسي عند 38.1 بالمئة، وتدعو روسيا ودول أخرى منذ سنوات لتقليص اعتماد التجارة الدولية على العملة الأمريكية وذلك في ظل استخدام واشنطن للدولار كأداة في العقوبات.

وتعمل روسيا بالتعاون مع دول مجموعة بريكس على توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية سويفت التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency