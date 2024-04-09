إيران والعراق يؤكدان ضرورة بذل الجهود لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة

طهران-سانا

أكدت إيران والعراق ضرورة التعاون وبذل جهود أكثر تأثيراً لوقف وتيرة الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم إن “القضية المشتركة بيننا هي الحزن العميق الناجم عن الجرائم والفظائع غير المسبوقة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.. والمسؤولية الإنسانية في وقف آلة القتل والإبادة الجماعية تقع على عاتق جميع الأحرار في العالم”.

وأشار رئيسي إلى تخاذل كافة الأوساط والمؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في القيام بواجباتهم مؤكداً “ضرورة التعاون الفعال وتضافر جهود الدول لوقف مجازر الكيان الصهيوني في غزة”.

من جهته أعرب رشيد عن أسفه من استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لافتاً إلى” فشل تدابير وقف هذه الجرائم التي تقدمت بها المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن ولجوء بعض الدول إلى أدوات مثل الفيتو”.

وأوضح أن “بعض الدول لا تبحث عن حل جذور هذه المشكلة بل تزيد من الأمر تعقيداً ولذلك هناك ضرورة ملحة لإيجاد خطة عملية من أجل حل مشكلة فلسطين جذرياً وحصول شعبها على حقوقه”.

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