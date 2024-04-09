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اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 عاماً

2024-04-09

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات بطولة المحافظة بالشطرنج للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 عاماً التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة، بمشاركة لاعبين من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول لفئة تحت 20 عاماً للذكور همام أبو فخر، وللإناث شهد خضر، ولفئة تحت 18 عاماً للذكور نسيم الشوفي، ولتحت 16 عاماً للذكور فاتح الزيع، وللإناث حنين أبو راس ولتحت 14 عاماً للذكور فجر حامد وللإناث ملك عبود.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لسانا إلى أن البطولة تتماشى مع اهتمامات اللجنة بهذه الفئات، وجاءت بهدف انتقاء منتخب المحافظة استعداداً لبطولات الجمهورية، وشهدت مستوى فنياً جيداً رغم وجود بعض الغيابات.

عمر الطويل

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