خان يونس… منازل مدمرة وشهداء بين الأنقاض

القدس المحتلة-سانا

“عشرات الشهداء بين أنقاض المنازل المدمرة وأزقة الشوارع بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والتي حول قصف الاحتلال الإسرائيلي معظم أحيائها السكنية إلى أكوام من الركام.. الأهالي العائدون إلى المدينة بعد انسحاب قوات الاحتلال منها يبحثون عبثاً عن بقايا ذكرياتهم ..لم تتبق أي بيوت ولا شوارع واضحة المعالم نتعرف فيها على معالم مدينتنا” .. بهذا يصف أحمد مرجان حال المدينة بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي.

مرجان يروي لمراسل سانا مأساته ويقول: “بيتي الذي يقع في حي الأمل هدم ولم أستطع التعرف على معالم الحي وكأن زلزالاً ضربه بفعل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية المصنعة أمريكياً والتي تسببت بحفر عميقة ابتلعت كل شيء…عشرات الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل ولم تستطع فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية انتشالهم”.

خبراء في تتبع الدمار بواسطة الأقمار الصناعية يؤكدون أن 45 ألف مبنى في مدينة خان يونس قد دمر أو تضرر، أي أكثر من 55 بالمئة من مجمل المباني في المدينة، فيما تشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن طواقهما انتشلت جثامين 84 شهيداً منذ انسحاب الاحتلال منها، معظمهم تم انتشالهم من مفترقات الطرق ومحيط المستشفيات ومن بلدات بني سهيلا وخزاعة ومعن والقرارة والزنة شرق خان يونس.

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أكد أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي، حيث خرج مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي ومعظم مشافي المدينة عن الخدمة جراء الحصار وتدمير الاحتلال، إضافة إلى تحلل جثث الشهداء والتداعيات الخطيرة لذلك على الصحة العامة، مشيراً إلى افتقار القطاع للإمكانيات اللازمة لانتشال الشهداء من تحت ركام المنازل، حيث يقدر عددهم بالمئات، إضافة إلى تجريف الاحتلال للشوارع والافتقار للمعدات والآليات يحول دون قدرة فرق الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم.

محمود أبو جزر أشار إلى أن الأهالي وجدوا في منطقة الزنة وبني سهيلا شرق خان يونس جثث عدد من الشهداء ملقاة في الشوارع بينهم أفراد من عائلته، مبيناً أن بعض الشهداء لم يتبق منهم سوى هياكل عظمية، فيما تم العثور على عائلات استشهدت بأكملها في منازلها.

وأوضح أبو جزر أن الاحتلال هدم بالكامل أكثر من 3 آلاف منزل في بلدات بني سهيلا والقرارة ومعن والزنة، وقال: “معظمنا لم يعد لنا منازل فالاحتلال فجر وحرق البيوت ودفن معها ذكريات وأحلام عائلات بأكملها وما زال المجتمع الدولي يلتزم الصمت على مأساتنا التي فاقت الحدود”.

محمد أبو شباب

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