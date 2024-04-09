سيناتورة أمريكية: العدل الدولية لديها أدلة كافية لإدانة (إسرائيل) بارتكاب إبادة جماعية في غزة

واشنطن-سانا

أكدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن أن هناك أدلة كافية على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن وارن قولها خلال فعالية في المركز الإسلامي في بوسطن: “من الخطأ تجويع الأطفال والسكان المدنيين من أجل محاولة إخضاعهم لإرادتك… ومن الخطأ إسقاط قنابل زنة 2000 رطل على مناطق مدنية مكتظة بالسكان”.

واعتبرت وارن أن “محكمة العدل الدولية ستجد “إسرائيل” متورطة في ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة ولديها أدلة كافية على ذلك”.

وتتعالى الأصوات الشعبية والسياسية داخل الولايات المتحدة الداعم الأول للكيان الإسرائيلي والمطالبة بوضع حد لجرائم هذا الكيان ووقف تزويده بالسلاح ودعمه على خلفية عدوانه الوحشي المستمر على قطاع غزة.

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