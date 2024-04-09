القوات الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخاً مضاداً للسفن

موسكو-سانا

دمرت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وصاروخاً مضاداً للسفن من طراز نبتون فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي”.

وأضافت الوزارة: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود وفورونيج وصاروخاً أوكرانياً فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم”.

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