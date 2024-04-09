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ارتفاع أسعار النفط

2024-04-09

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح اليوم، وذلك مع عودة المخاوف من مزيد من تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 40 سنتاً إلى 90.78 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً إلى 86.78 دولاراً.

وكان خام برنت تكبد أمس أولى خسائره في خمس جلسات، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط لأول مرة في سبع جلسات، على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية التي تحيط بالوضع في المنطقة.

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