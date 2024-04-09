الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 26 أسيراً فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجازجثامين 26 أسيراً فلسطينياً من شهداء الحركة الأسيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في مقابر الأرقام والثلاجات 26 جثماناً لأسرى ارتقوا داخل المعتقلات وأحدثهم الأسير الشهيد وليد دقة الذي ارتقى أمس جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي صعّد جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى مشيراً إلى أن هذه الجرائم شكلت عاملاً أساسياً في استشهاد الأسرى إلى جانب عمليات التعذيب والتنكيل والتجويع.

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