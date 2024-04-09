شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 185 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدخل مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بينما تم انتشال جثامين 10 شهداء بينهم 6 أطفال من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال شمال خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف العدو الصهيوني منزلاً في دير البلح وسط القطاع المنكوب بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 185 على القطاع إلى 33207 شهداء و 75933 جريحاً.

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