العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة القصير بحمص

حمص-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية بالعقد الخامس من العمر بقرية أبو حوري بمنطقة القصير في حمص.

وذكرت الوزارة في منشور على قناتها عبر التلغرام أنه ورد إخبار إلى مدير منطقة القصير من قبل أهالي قرية أبو حوري بوجود جثة لشخص مجهول الهوية في الأراضي الزراعية بقريتهم، وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة القصير والأمن الجنائي والأدلة الجنائية إلى المكان وشوهدت جثة لشخص مجهول الهوية بالعقد الخامس من العمر وملفوفة ببطانية وعليها أثار ضرب بالرأس والصدر.

وبينت الوزارة أن هيئة الكشف الطبي والقضائي التي حضرت إلى المكان أوضحت أن الوفاة ناجمة عن الضرب بأداة صلبة على الرأس ويقدر زمن الوفاة منذ أربع وعشرين ساعة وتم نقل الجثة إلى مشفى الباسل بحمص.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للتوصل إلى هوية الجثة وكشف ملابسات الحادثة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency