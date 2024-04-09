المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي بأربعة مواقع عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بأربع عمليات جديدة مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وفي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين المحتلتين.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مقاتلو ‏المقاومة اليوم انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

وفي بيانٍ ثانٍ أعلنت المقاومة استهدافها ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيانٍ ثالث قالت المقاومة: إنها استهدفت موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.‏

وفي بيانٍ رابع أعلنت المقاومة أنه وبعد رصد دقيق لتحركات العدو، اكتشف مقاتلو المقاومة كميناً لمجموعة معادية شرق موقع حانيتا، فقاموا باستهدافها بنيران المدفعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

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