نيبينزيا: على رعاة كييف تحمل مسؤولياتهم تجاه قصف محطة زابوروجيه

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن على المجتمع الدولي إدانة هجمات قوات النظام في كييف لمحطة زابوروجيه مطالباً من وصفهم بالرعاة الغربيين لهذا النظام بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الهجمات المتهورة.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله: “يجب أن يتحمل الرعاة الغربيون لكييف مسؤولية التصرفات المتهورة والهجمات على محطة زابوروجيه بدلاً من التستر على الجرائم وتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة” داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال غير المسؤولة والخطيرة للغاية.

وشدد نيبينزيا على أن بلاده ستثير قضية الهجوم الأخير الذي شنته قوات النظام في كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي المقبلة بشأن أوكرانيا.

وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية يوم أمس قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجية للطاقة النووية، كما تم استهداف أراضي المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

هذا ودعت الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توثيق هجمات كييف على المحطة وتحديد مصدر الخطر بوضوح على هذه المنشأة، محذرة من أي محاولة للهجوم على المحطة.

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