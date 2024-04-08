القوات الروسية تدمر ورشة خاصة لإنتاج المسيرات الأوكرانية بصاروخ إسكندر

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت ورشة لإنتاج المسيرات التابعة لقوات نظام كييف في مدينة زابوروجيه بواسطة صاروخ إسكندر.

ونقلت روسيا اليوم عن الوزارة قولها إن الصاروخ الروسي إسكندر-إم أصاب مركز مبنى لإنتاج المسيرات الأوكرانية في زابوروجيه ولم تتضرر المباني المحيطة بها عملياً.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الإدارة صاروخ إسكندر- إم يضرب مركز المبنى بدقة كما وتظهر لقطة مقربة من طائرة استطلاع روسية عدم تضرر المباني المحيطة بالورشة بينما تم تدمير المبنى الخاص بالمسيرات بشكل دقيق.

وكان المدير العام للمؤسسة المتخصصة في صناعة الأسلحة عالية الدقة أوليغ ريازانتسيف أكد أنه تم تعديل صاروخ إسكندر وأصبح أكثر دقة بعد التحديث مع الأخذ في الاعتبار نتائج التجارب التي أجريت عليه.

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