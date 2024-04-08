مصرع 98 شخصاً في غرق مركب قبالة سواحل موزمبيق

مابوتو-سانا

لقي 98 شخصاً على الأقل مصرعهم في غرق مركب صيد قبالة سواحل موزمبيق.

ونقلت فرانس برس عن مسؤولين قولهم: إن القارب الذي كان يقل نحو 130 شخصاً واجه صعوبات أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

وأشارت السلطات إلى أن القارب غرق لأنه كان مكتظاً وغير مناسب لنقل الركاب وتبين فيما بعد أنه انقلب بعد أن غمرته المياه.

من جهته قال وزير الدولة لإقليم نامبولا خايمي نيتو إن معظم الركاب كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسي بسبب الذعر الناجم عن معلومات مضللة حول تفشي الكوليرا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency