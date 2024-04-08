إعادة بئر إلى الخدمة في وحدة مياه الدرباسية بعد توقفها عن الخدمة ثلاثة أشهر

الحسكة-سانا

تستمر المؤسسة العامة لمياه الشرب بإجراء صيانة لعدد من الآبار وإعادتها إلى الخدمة، حيث تم اليوم إدخال بئر إلى الخدمة في وحدة مياه الدرباسية بعد توقفها عن الخدمة ثلاثة أشهر.

وأكد مدير المؤسسة المهندس محمد العثمان في تصريح لمراسل سانا استمرار تعاون المؤسسة مع المنظمات الدولية لإجراء صيانة وإعادة الآبار المتوقفة إلى الخدمة، وتم اليوم تشغيل بئر في وحدة مياه الدرباسية بالتعاون مع منظمة مكافحة الجوع الإسبانية، حيث تم إجراء صيانة لمجموعة ضخ غاطسة باستطاعة 75 حصاناً.

وأشار العثمان إلى أن البئر باتت جاهزة وتم وضعها بالخدمة حيث تروي القسم الشرقي لمدينة الدرباسية بشكل كامل، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً لصيانة بئرين هما خارج الخدمة منذ ثلاثة أشهر وسيتم تشغيلهما خلال الفترة القريبة القادمة.

يذكر أن وحدة مياه مدينة الدرباسية يتبع لها 52 بئراً غالبيتها في الخدمة.

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