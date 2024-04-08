الصين: قرارات مجلس الأمن ملزمة وعلى “إسرائيل” تنفيذها فوراً

نيويورك-سانا

أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ أن قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل وفوراً، داعياً “إسرائيل” إلى وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وفتح المعابر البرية.

ونقلت روسيا اليوم عن داي بينغ قوله خلال اجتماع للجمعية العامة: “إن قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل وهذا لا يمكن التشكيك فيه”، داعياً “إسرائيل” إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووقف عدوانها المتواصل على غزة وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني.

كما أكد أنه يجب رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والعقبات المصطنعة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور وفتح جميع المعابر الحدودية البرية.

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