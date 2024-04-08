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إخماد حريق في منزل في حي كرم الزيتون بمدينة حمص

2024-04-08

حمص-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء حمص حريقاً نشب اليوم بأحد المنازل بحي كرم الزيتون في المدينة.

وذكر قائد الفوج الرائد إياد المحمد في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغا حول نشوب الحريق في المنزل الذي يحتوي بداخله أقطاناً وأصوافاً ومخلفات أخرى، وعلى الفور تحركت زمرة من الفوج إلى المكان وباشرت عملية تطويق الحريق، ونتيجة شدة النار تم رفدها بمؤازرة مكونة من عربتي إطفاء، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى اقتصار الأضرار على الماديات.

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