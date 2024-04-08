طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الجنوبية والساحلية، وشرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز 65 كم /سا وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 18/ 8 المنطقة الجنوبية 19/10 المرتفعات الجبلية 9/3 المنطقة الوسطى 17/ 9 المنطقة الساحلية 19/ 13 المنطقة الشمالية 17/ 8 منطقة الجزيرة 21 / 10 المنطقة الشرقية 30 / 15 منطقة البادية 24 /11

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